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Группа Sollers снизила чистую прибыль по МСФО в 2017 году на 38%
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Группа Sollers снизила чистую прибыль по МСФО в 2017 году на 38% 

Rambler News Service 23 минуты назад
Фото: Прайм
Группа Sollers получила по итогам работы в 2017 году чистую прибыль по МСФО в размере 999 млн рублей, что на 37,6% ниже аналогичного показателя 2016 года, сообщила группа.
Выручка выросла на 0,4%, до 35,8 млрд рублей, а показатель EBITDA сократился на 13,5%, до 3,4 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA снизилась на 1,5 п.п., до 9,4%.
По словам первого заместителя генерального директора компании «Соллерс» Николая Соболева наибольшее влияние на финансовые показатели группы оказало снижение продаж автомобилей УАЗ по итогам 2017 года, происходившее на фоне высокой волатильности спроса на российском автомобильном рынке и постепенного сокращения прямых мер стимулирования спроса со стороны государства.
Группа уточняет, что Ульяновский автозавод остается основным инвестиционным приоритетом Sollers. Завод производит внедорожники УАЗ. Продажи новых автомобилей УАЗ в 2017 году упали на 15%, до 41,6 тыс. штук.
Группа Sollers кроме Ульяновского автозавода включает также совместные предприятия с Ford и Mazda.
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