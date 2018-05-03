Группа «КамАЗ» увеличила чистую прибыль по МСФО в 2017 году в пять раз

Группа «КамАЗ» получила чистую прибыль по МСФО в 2017 году в размере 3,5 млрд руб., что в 5,3 раза превышает аналогичный показатель 2016 года, сообщила группа. Выручка группы выросла на 17% — до 156 млрд руб.

«Рост выручки и эффективное управление затратами обеспечили положительный операционный денежный поток в сумме почти 8,8 млрд руб. против 5,85 млрд руб. (в 2016 году)», — говорится в сообщении.

Показатель EBITDA вырос на 75% — до 10,8 млрд руб., а рентабельность по EBITDA составила в прошлом году 6,8% по сравнению с 4,6% в 2017 году. Компания направила на модернизации и новые технологии в прошлом году 14,3 млрд руб.