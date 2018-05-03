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Объем оказанных нижегородцам платных услуг составил 42,3 млрд рублей за три месяца 2018 года
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Объем оказанных нижегородцам платных услуг составил 42,3 млрд рублей за три месяца 2018 года 

Newsroom24 52 минуты назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Нижегородстат.
Согласно информации, в январе-марте 2018 года населению было оказано платных услуг на 42,3 млрд рублей. Индекс физического объема к аналогичному периоду предыдущего года составил 99,5 процента.
Наибольший рост объемов отмечался по услугам системы образования, где по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он составил 14,5%. На 12,2% увеличился объем оказанных платных медицинских услуг, на 6,9% — в учреждениях культуры.
Напомним, объем оказанных населению платных услуг увеличился в январе в Нижегородской области.
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