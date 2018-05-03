Объем оказанных нижегородцам платных услуг составил 42,3 млрд рублей за три месяца 2018 года

Об этом сообщает Нижегородстат.

Согласно информации, в январе-марте 2018 года населению было оказано платных услуг на 42,3 млрд рублей. Индекс физического объема к аналогичному периоду предыдущего года составил 99,5 процента.

Наибольший рост объемов отмечался по услугам системы образования, где по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он составил 14,5%. На 12,2% увеличился объем оказанных платных медицинских услуг, на 6,9% — в учреждениях культуры.