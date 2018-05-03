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Европейским НПЗ достанется меньше российской нефти
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Европейским НПЗ достанется меньше российской нефти 

Российская Газета 15 минут назад
Фото: Русская Весна
Нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в Европе, получат для переработки меньшие по сравнению с прошлым 2017 годом объемы нефти из России.
По оценке агентства Bloomberg, если брать за основу период с января по май 2018 года, то НПЗ Старого Света уже получили на 19 процентов российской нефти меньше, чем за тот же период прошлого года. В целом поставки составили 1,86 миллиона баррелей в день, констатируют в агентстве.
Также, констатируют аналитики Bloomberg, налицо рост поставок российского черного золота в Поднебесную — за первые три месяца текущего года объемы выросли на 43 процента до уровня в 750 тысяч баррелей в день.
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