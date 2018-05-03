Европейским НПЗ достанется меньше российской нефти

Нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в Европе, получат для переработки меньшие по сравнению с прошлым 2017 годом объемы нефти из России

По оценке агентства Bloomberg , если брать за основу период с января по май 2018 года, то НПЗ Старого Света уже получили на 19 процентов российской нефти меньше, чем за тот же период прошлого года. В целом поставки составили 1,86 миллиона баррелей в день, констатируют в агентстве.

Также, констатируют аналитики Bloomberg, налицо рост поставок российского черного золота в Поднебесную — за первые три месяца текущего года объемы выросли на 43 процента до уровня в 750 тысяч баррелей в день.