Tesla уверенно разоряется

Американская компания Tesla снова констатирует финансовые потери. По итогам первого квартала 2018 года фирма потеряла $710 млн, сообщает ТАСС , ссылаясь на опубликованную компанией отчётность.

По информации газеты The Wall Street Journal, неутешительные квартальные итоги стали для Tesla привычным делом. Компания разочаровывается в своих доходах на протяжении пяти кварталов подряд. В третьем и четвёртом квартале в tesla потеряли $619 млн и $675 млн, первые три месяца 2017 года принесли потери в размере $330 млн Однако аналитиков не впечатлили эти цифры. Напротив, финансовые эксперты ожидали ещё более значительные потери для компании. Фирма собрала порядка 2,27 тыс. своих новых электромобилей Model 3 в конце апреля. Но в компании рассчитывали, что к концу 2017 года производитель сможет выйти на 5 тысяч новых машин еженедельно.

При выпуске Model 3 компания столкнулась с трудностями в самом начале на этапе наращивания производства. Цена на эту модель составляет минимум $35 тысяч и считается бюджетной по сравнению с более дорогими Model X и Model S. В базовой комплектации Model 3 может проехать только 350 км без дополнительной подзарядки. Максимальная скорость автомобиля — 210 км/ч.