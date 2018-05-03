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Tesla уверенно разоряется
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Tesla уверенно разоряется 

News.ru 1 час назад
Американская компания Tesla снова констатирует финансовые потери. По итогам первого квартала 2018 года фирма потеряла $710 млн, сообщает ТАСС, ссылаясь на опубликованную компанией отчётность.
По информации газеты The Wall Street Journal, неутешительные квартальные итоги стали для Tesla привычным делом. Компания разочаровывается в своих доходах на протяжении пяти кварталов подряд. В третьем и четвёртом квартале в tesla потеряли $619 млн и $675 млн, первые три месяца 2017 года принесли потери в размере $330 млн  Однако аналитиков не впечатлили эти цифры. Напротив, финансовые эксперты ожидали ещё более значительные потери для компании. Фирма собрала порядка 2,27 тыс. своих новых электромобилей Model 3 в конце апреля. Но в компании рассчитывали, что к концу 2017 года производитель сможет выйти на 5 тысяч новых машин еженедельно.
При выпуске Model 3 компания столкнулась с трудностями в самом начале на этапе наращивания производства. Цена на эту модель составляет минимум $35 тысяч и считается бюджетной по сравнению с более дорогими Model X и Model S. В базовой комплектации Model 3 может проехать только 350 км без дополнительной подзарядки. Максимальная скорость автомобиля — 210 км/ч.
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