Сумма долга Роберта Мусина выросла в 100 раз 

С экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, в рамках дела о личном банкротстве, потребовали более 1,56 миллиардов рублей в качестве долга. Требования к Мусину выдвинули три казанских банка и компания. По информации Regnum, среди учредителей компании — юридическое лицо, зарегистрированное на Кипре. В то же время, Арбитражным судом РТ пока удовлетворены ходатайства на 164 миллионов рублей. В целом сумма долга Мусина в течение 8-ми месяцев — с даты обращения в суд, выросла в 100 раз. Изначально в иске о банкротстве значилась сумма в 16,8 миллионов рублей.