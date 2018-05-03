СМИ: долги Роберта Мусина выросли в 100 раз — до 1,5 млрд рублей

По данным агентства, Арбитражный суд РТ пока удовлетворил ходатайства только на 163,909 млн рублей, снизив сумму требований по одному из них. На очереди четыре ходатайства от конкурсного управляющего обанкроченных ТФБ (на суммы 419,9 млн рублей, 201,4 млн рублей и 305,66 млн рублей) и «ИнтехБанка» (сумма требований 405,09 млн рублей).

Кроме того, удовлетворено в полном объеме требование ПАО «АК Барс» на сумму 6 567 595,25 рубля.

Напомним, в 2017 году Роберт Мусин заработал почти 9 млн рублей. Он находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.