НПЗ Европы недосчитаются российских баррелей

Нефтеперерабатывающие заводы Европы получат меньше российской нефти, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg

По информации агентства, в первые пять месяцев 2018 года через главные порты Балтийского и Чёрного морей прошло на 19% меньше «чёрного золота», чем за тот же период прошлого года. При этом в первые три месяца 2017-го Китай получил на 43% больше нефти из России

Львиная доля импортируемой странами Европы нефти приходится на российское сырьё. Заменить его, скорее всего, придётся на нефть из Ближнего Востока. Ближневосточные поставщики теперь сократят поставки в азиатские страны, т.к. их вытеснят российские конкуренты.