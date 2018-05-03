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НПЗ Европы недосчитаются российских баррелей
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НПЗ Европы недосчитаются российских баррелей 

News.ru 23 минуты назад
Фото: News.ru
Нефтеперерабатывающие заводы Европы получат меньше российской нефти, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
По информации агентства, в первые пять месяцев 2018 года через главные порты Балтийского и Чёрного морей прошло на 19% меньше «чёрного золота», чем за тот же период прошлого года. При этом в первые три месяца 2017-го Китай получил на 43% больше нефти из России.
Львиная доля импортируемой странами Европы нефти приходится на российское сырьё. Заменить его, скорее всего, придётся на нефть из Ближнего Востока. Ближневосточные поставщики теперь сократят поставки в азиатские страны, т.к. их вытеснят российские конкуренты.
Эксперты полагают, что такие изменения могут привести за собой убытки для морских перевозчиков. Последние испытывают трудности уже сейчас из-за сокращения поставок нефти странами ОПЕК при избыточном танкерном флоте.
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