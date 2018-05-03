«Они обречены»

Рыбная отрасль Латвии и стран Балтии в целом умерла, без российского рынка производители шпрот и прочей продукции обречены на "банкротство и увядание", заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в беседе с RT.

По мнению эксперта, при отсутствии доступа на российский рынок балтийские производители шпрот и других продуктов рыбной отрасли обречены на гибель. Это объясняется тем, что государства Евросоюза не намерены поддерживать рыболовецкий сектор прибалтийских стран, поскольку Европе невыгодно делать их конкурентоспособными.

"Дотации, на которых настаивают предприятия и власти Латвии, от Евросоюза не поступают и вряд ли поступят. Было бы наивно полагать, что налогоплательщики Германии, Франции, Великобритании станут поддерживать рыбную отрасль окраин Евросоюза и тем более укреплять её и растить конкурентов. Россия — единственный рынок сбыта для этой продукции. При его отсутствии они обречены на банкротство и тихое увядание", — отметил Савельев.

Он также уточнил, что Латвия продолжает использовать изношенный флот, доставшийся от СССР, но не располагает средствами на строительство новых судов.

"Они лишены возможности отправляться в дальнее плавание, остаётся ловить рыбу в прибрежных водах, усилия фактически обречены", — добавил эксперт.

Помимо этого, Савельев подчеркнул, что российские производители полностью удовлетворяют спрос на шпроты, что также понижает шансы прибалтийских предприятий вернуться на этот рынок.

"Много предприятий заработало на Дальнем Востоке, в Крыму, в Калининградской области, на Каспийском море. В России выпускается огромное количество шпрот, перекрывая необходимый спрос. Поэтому шанса вернуться на этот рынок и конкурировать с российскими производителями у прибалтийских предприятий нет", — заключил эксперт.