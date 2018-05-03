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Банки обязали компании иметь кредитный рейтинг
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Банки обязали иметь кредитный рейтинг по национальной шкале 

Парламентская газета 37 минут назад
Фото: PIXABAY.COM
Наличие кредитного рейтинга, присвоенного по национальной рейтинговой шкале, стало обязательным требованием, предъявляемым к организации для принятия её банковских гарантий налоговыми органами. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 3 мая.
«Подписанным постановлением установлено дополнительное требование — наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством», — говорится в справке к документу. Перечень банков, соответствующих требованиям, публикуется на официальном сайте Минфина.
В кабмине пояснили, что использование кредитных рейтингов банков — ключевой фактор оценки кредитоспособности кредитных организаций.
«Принятое решение приведёт к положительным результатам для участников экономической деятельности с точки зрения стабильности рынка банковских гарантий и расширения использования банковских гарантий крупнейших российских банков как надёжного обеспечительного инструмента», — считают в Правительстве.
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