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AP: Абрамович предстал перед швейцарским судом по иску ЕБРР
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AP: Абрамович предстал перед швейцарским судом по иску ЕБРР 

ТАСС 56 минут назад
ТАСС, 2 мая. Российский бизнесмен и владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович лично предстал перед швейцарским судом в рамках дела 19-летней давности о задолженности перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом в среду сообщило агентство Associated Press.
Отмечается, что изначально ЕБРР требовал взыскать с Абрамовича и его деловых партнеров $17,5 млн, однако в настоящий момент сумма возросла до $46 млн из-за процентов и издержек.
В 2005 году ЕБРР подал иск в швейцарский суд о взыскании $17,5 млн с компании Runicom SA. Тогда в сообщении ЕБРР отмечалось, что «московский суд в декабре 2002 года постановил, что базирующаяся в Швейцарии компания Runicom должна выплатить $17,5 млн в пользу ЕБРР». С целью получить обратно эти деньги, ЕБРР подала иск против бывших директоров компании Runicom, которая была объявлена банкротом: Романа Абрамовича, Евгения Швидлера, а также компании «Сибнефть», которой Runicom помогала в проведении сделок по продаже нефти.
Долг Runicom был переуступлен банку третьей стороной после закрытия банка «СБС-Агро», которому ЕБРР предоставил в свое время заем в рамках своей программы содействия развитию малого бизнеса в России. ЕБРР пытается получить деньги с «Runicom» с 1999 года.
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