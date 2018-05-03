AP: Абрамович предстал перед швейцарским судом по иску ЕБРР

Отмечается, что изначально ЕБРР требовал взыскать с Абрамовича и его деловых партнеров $17,5 млн, однако в настоящий момент сумма возросла до $46 млн из-за процентов и издержек.

В 2005 году ЕБРР подал иск в швейцарский суд о взыскании $17,5 млн с компании Runicom SA. Тогда в сообщении ЕБРР отмечалось, что «московский суд в декабре 2002 года постановил, что базирующаяся в Швейцарии компания Runicom должна выплатить $17,5 млн в пользу ЕБРР». С целью получить обратно эти деньги, ЕБРР подала иск против бывших директоров компании Runicom, которая была объявлена банкротом: Романа Абрамовича, Евгения Швидлера , а также компании «Сибнефть», которой Runicom помогала в проведении сделок по продаже нефти.