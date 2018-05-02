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Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до 67,93 доллара за баррель
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Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до 67,93 доллара за баррель
ИА Синьхуа
34 минуты назад
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Нью-Йорк
, 2 мая /
Синьхуа
/ — Сегодня на Нью-Йоркской товарной
бирже зафиксировано повышение фьючерсной цены на легкую сырую нефть
с поставкой в июне, которая выросла на 0,68 доллара и составила
67,93 доллара за баррель при завершении торговой сессии. —0—
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