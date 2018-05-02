Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до 67,93 доллара за баррель

Нью-Йорк , 2 мая / Синьхуа / — Сегодня на Нью-Йоркской товарной бирже зафиксировано повышение фьючерсной цены на легкую сырую нефть с поставкой в июне, которая выросла на 0,68 доллара и составила 67,93 доллара за баррель при завершении торговой сессии. —0—