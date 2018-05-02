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Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до 67,93 доллара за баррель
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Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до 67,93 доллара за баррель 

ИА Синьхуа 34 минуты назад
Нью-Йорк, 2 мая /Синьхуа/ — Сегодня на Нью-Йоркской товарной
бирже зафиксировано повышение фьючерсной цены на легкую сырую нефть
с поставкой в июне, которая выросла на 0,68 доллара и составила
67,93 доллара за баррель при завершении торговой сессии. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
До 1333 долл за унцию выросла фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже Центральный паритетный курс юаня к доллару США снизился на 277 базисных пунктов Китайская компания приступила к строительным работам на российском Омском нефтеперерабатывающем заводе
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