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Фьючерсы на золото подорожали в ходе американских торгов
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Фьючерсы на золото подорожали в ходе американских торгов 

Investing.com Россия 41 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на золото выросли в ходе американских торгов в среду.
На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.313,00 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,47%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.303,40 долл. и сопротивление — на 1.324,70 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,07% и торгуется на отметке 92,22 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в июле вырос на 2,56%, достигнув отметки 16,540 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле вырос на 1,30%, дойдя до уровня 3,077 долл. за фунт.
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