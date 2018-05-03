Telegram отказался от публичного размещения токенов

Мессенджер Telegram хочет отказаться от проведения первичного публичного размещения токенов (ICO) из-за того, что компании удалось привлечь достаточно денег в ходе двух закрытых раундов предпродаж (pre-sale), сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к компании.

Отмечается, что созданному Павлом Дуровым мессенджеру то, что компании удалось собрать достаточно финансовых средств в ходе pre-sale токенов: в феврале и марте было привлечено $1,7 млрд от менее чем 200 инвесторов — по $850 млн в каждом раунде.

В то же время другой источник сообщил изданию, что причиной для отказа от проведения публичного ICO Telegram могла стать изменившаяся обстановка в нормативно-правовой сфере.