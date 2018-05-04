Фьючерсы на природный газ подорожали во время европейской сессии

Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время европейской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в июне торгуются по цене 2,732 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,22%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,700 долл. и сопротивление — на 2,820 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,16% и торгуется на отметке 92,43 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в июне снизился на 0,35%, достигнув отметки 68,19 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в июне снизился на 0,18%, дойдя до уровня 2,1088 долл. за галлон.