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Фьючерсы на природный газ подорожали во время европейской сессии
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Фьючерсы на природный газ подорожали во время европейской сессии 

Investing.com Россия 41 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время европейской сессии в пятницу.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в июне торгуются по цене 2,732 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,22%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,700 долл. и сопротивление — на 2,820 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,16% и торгуется на отметке 92,43 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в июне снизился на 0,35%, достигнув отметки 68,19 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в июне снизился на 0,18%, дойдя до уровня 2,1088 долл. за галлон.
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