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Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии
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Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии 

Investing.com Россия 30 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время американской сессии в среду.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в июне торгуются по цене 2,751 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 1,82%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,728 долл. и сопротивление — на 2,834 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,18% и торгуется на отметке 92,11 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в июне вырос на 0,86%, достигнув отметки 67,83 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в июне вырос на 1,00%, дойдя до уровня 2,1206 долл. за галлон.
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