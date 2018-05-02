Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии

Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время американской сессии в среду.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в июне торгуются по цене 2,751 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 1,82%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,728 долл. и сопротивление — на 2,834 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,18% и торгуется на отметке 92,11 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в июне вырос на 0,86%, достигнув отметки 67,83 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в июне вырос на 1,00%, дойдя до уровня 2,1206 долл. за галлон.