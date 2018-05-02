Промпроизводство выросло в Нижегородской области на 2,3%

Это следует из данных, опубликованных в конце апреля Нижегородстатом.

Согласно информации, индекс промышленного производства по региону в январе-марте 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 102,3 процента.

В обрабатывающих производствах наибольший прирост объемов достигнут в производстве электрического оборудования — 40,1%, производстве химических веществ и химических продуктов — 21,8%, металлургическом производстве — 19,2%.

Из важнейших видов продукции в январе-марте 2018 года увеличилось производство серной кислоты в 2,0 раза, уксусной кислоты — на 21,1%, пластмасс в первичных формах — на 10,0%, грузовых автомобилей — на 17,5%.

За три месяца 2018 года промышленными предприятиями отгружено товаров и услуг в разрезе видов деятельности: «Добыча полезных ископаемых» — на 0,2 млрд рублей, «Обрабатывающие производства» — на 284,2 млрд рублей, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 31,5 млрд рублей, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 6,2 млрд рублей.