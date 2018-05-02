Инвестиционный пакет ТОСЭР «Невинномысск» составляет порядка 80 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ , 2 мая. / ТАСС /. Инвесторы планируют реализовать на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Невинномысск» проекты общей стоимостью порядка 80 млрд рублей. Власти планируют делать акцент не только на крупном бизнесе, но и на малых и средних предпринимателях, сообщил ТАСС глава моногорода Михаил Миненков

"У нас инвестиционный пакет (ТОР «Невинномысск») на сегодняшний день составляет примерно 80 млрд рублей Нам очень важно, чтобы выстраивался не только крупный бизнес, нам необходимо диверсифицировать экономику. Нам нужно привлекать все, что не связано с производством азотистых удобрений", — сказал он.

По словам главы моногорода, основу инвестиционного пакета составляют крупные начинания. «Мы хотим также получить 100-200 предприятий с инвестициями в миллионы рублей, которые бы стали основой мануфактурной составляющей города. Сейчас у нас 5 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, их количество за прошлый год несколько уменьшилось, но количество работающих на них увеличилось на 30%», — отметил Миненков.