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Nikola Motor требует от Tesla 2 миллиарда долларов
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Nikola Motor требует от Tesla 2 миллиарда долларов 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Американский стартап Nikola Motor сообщила о том, что подает на компанию Tesla в суд, требуя выплатить ей порядка 2 миллиардов долларов за нарушение патентов.
Представители «Никола Мотор» уверены, что дизайнеры «Тесла» заимствовали в экстерьере своего электрического грузовика Semi решения, которые были придуманы для гибридного грузового автомобиля Nikola One, дебютировавшего еще в 2016 году.
По мнению адвокатов Nikola Motor, суммарно Tesla нарушила шесть патентов, в том числе патенты, описывающие аэродинамические характеристики ветрового стекла, крыльев, дверей, а также иных элементов кузова.
В свою очередь представители Tesla считают, что иск от Nikola Motor не имеет под собой никаких оснований.
Напомним, что на днях «Тесла» сообщила о рекордных убытках за первый квартал 2018 года. Согласно отчетности компании, потери американского концерна за три первые три месяца этого года составили более 710 миллионов долларов.
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