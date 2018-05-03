Nikola Motor требует от Tesla 2 миллиарда долларов

Американский стартап Nikola Motor сообщила о том, что подает на компанию Tesla в суд, требуя выплатить ей порядка 2 миллиардов долларов за нарушение патентов.

Представители «Никола Мотор» уверены, что дизайнеры «Тесла» заимствовали в экстерьере своего электрического грузовика Semi решения, которые были придуманы для гибридного грузового автомобиля Nikola One, дебютировавшего еще в 2016 году.

По мнению адвокатов Nikola Motor, суммарно Tesla нарушила шесть патентов, в том числе патенты, описывающие аэродинамические характеристики ветрового стекла, крыльев, дверей, а также иных элементов кузова.

В свою очередь представители Tesla считают, что иск от Nikola Motor не имеет под собой никаких оснований.

Напомним, что на днях «Тесла» сообщила о рекордных убытках за первый квартал 2018 года. Согласно отчетности компании, потери американского концерна за три первые три месяца этого года составили более 710 миллионов долларов.