Американский стартап Nikola Motor требует от компании Tesla выплаты $2 млрд

НЬЮ-ЙОРК , 3 мая. / ТАСС /. Более $2 млрд рассчитывает получить американский стартап Nikola Motor от компании Tesla, в отношении которой он представил иск в суд штата Аризона. Как сообщил телеканал Fox News, Nikola Motor обвиняет производителя электрокаров в нарушении патентов.

В иске стартапа, созданного в 2014 году, говорится, что Tesla противозаконно присвоила ряд деталей дизайна у разрабатываемого им грузовика на электротяге и водородных топливных элементах и использовала их при производстве электрогрузовиков Tesla Semi. В частности, Nikola Motor указывает на большое сходство многих элементов кабины, включая передние крылья, обтекатели, двери. Представители стартапа уверены, что нарушение его патентов снижает возможности в привлечении инвесторов, поэтому добивается возмещения ущерба, оценивая его в $2 млрд

Презентация электрогрузовика Tesla Semi состоялась 16 ноября 2017 года в ангаре аэродрома при конструкторском бюро Tesla в городе Хоторн (штат Калифорния). Ресурс Tesla Semi составляет 1 млн миль (1,6 млн км), или 40 поездок вокруг света. Электрофура способна без груза разгоняться до скорости 96,6 км/ч всего за пять секунд, а с максимальной полезной нагрузкой — за 20 секунд.

Грузовик оснащен системой полуавтономного вождения, которая позволяет менять полосу движения по команде и сворачивать с одного шоссе на другое без участия водителя. По словам Маска, новый электрогрузовик экономичнее в эксплуатации примерно на 20%, чем обычные фуры. Подзарядки в течение 30 минут достаточно, чтобы Tesla Semi преодолел минимум 644 км.

Nikola Motor в начале этого года объявила о намерении вложить $1 млрд в строительство в Аризоне завода по производству электрогрузовика Nikola One, который без заправки сможет преодолевать свыше 1,6 тыс. км. Как уверяют представители стартапа, они уже получили заказы на 8 тыс. таких автомобилей.