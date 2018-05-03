Ещё
Американский стартап Nikola Motor требует от компании Tesla выплаты $2 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский стартап Nikola Motor требует от компании Tesla выплаты $2 млрд 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: Auto.Today
НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Более $2 млрд рассчитывает получить американский стартап Nikola Motor от компании Tesla, в отношении которой он представил иск в суд штата Аризона. Как сообщил телеканал Fox News, Nikola Motor обвиняет производителя электрокаров в нарушении патентов.
В иске стартапа, созданного в 2014 году, говорится, что Tesla противозаконно присвоила ряд деталей дизайна у разрабатываемого им грузовика на электротяге и водородных топливных элементах и использовала их при производстве электрогрузовиков Tesla Semi. В частности, Nikola Motor указывает на большое сходство многих элементов кабины, включая передние крылья, обтекатели, двери. Представители стартапа уверены, что нарушение его патентов снижает возможности в привлечении инвесторов, поэтому добивается возмещения ущерба, оценивая его в $2 млрд
Презентация электрогрузовика Tesla Semi состоялась 16 ноября 2017 года в ангаре аэродрома при конструкторском бюро Tesla в городе Хоторн (штат Калифорния). Ресурс Tesla Semi составляет 1 млн миль (1,6 млн км), или 40 поездок вокруг света. Электрофура способна без груза разгоняться до скорости 96,6 км/ч всего за пять секунд, а с максимальной полезной нагрузкой — за 20 секунд.
Грузовик оснащен системой полуавтономного вождения, которая позволяет менять полосу движения по команде и сворачивать с одного шоссе на другое без участия водителя. По словам Маска, новый электрогрузовик экономичнее в эксплуатации примерно на 20%, чем обычные фуры. Подзарядки в течение 30 минут достаточно, чтобы Tesla Semi преодолел минимум 644 км.
Nikola Motor в начале этого года объявила о намерении вложить $1 млрд в строительство в Аризоне завода по производству электрогрузовика Nikola One, который без заправки сможет преодолевать свыше 1,6 тыс. км. Как уверяют представители стартапа, они уже получили заказы на 8 тыс. таких автомобилей.
ТАСС: последние новости
AP: Абрамович предстал перед швейцарским судом по иску ЕБРР Суд ЕС отклонил иск "Нафтогаза" к Еврокомиссии по OPAL два месяца назад "Ъ": умер владелец сетей re:Store и LEGO Георгий Генс
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России может появиться новый налог99
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии272
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе368
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы109
Россияне побили рекорд бегства в США426
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение