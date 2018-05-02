10 миллиардных стартапов, ставших такими менее чем за 3 года

Молодые стартапы, которые оцениваются в 1 миллиард долларов или более, называются «единорогами». Вероятно, по той причине, что встретить такие компании крайне сложно. Тем не менее это возможно. Более того, существуют стартапы, которые достигли этого звания за рекордно короткие сроки. Ниже мы расскажем о десяти «единорогах», которые, согласно данным Pitchbook, поставили скоростной рекорд.

Grail

Джефф Хубер, генеральный директор Grail, получил инвестиции от Джеффа Безоса Билла Гейтса . Его стартап занимается выявлением рака у людей. Он был основан в 2016 году и стал «единорогом» за 1 год и 9 месяцев. Всего было получено 1,38 миллиарда долларов, а оценивается компания в 2,5 миллиарда долларов.

Essential

В 2015 году Энди Рубин , создатель операционной системы Android, решил заняться производством смартфонов и основал Essential. Сегодня компания оценивается в миллиард долларов, и этого результата удалось достигнуть за 1 год и 11 месяцев. Компания получила 330 миллионов долларов инвестиций.

Desktop Metal

Рик Фулоп решил сделать металлическую 3D-печать более доступной для производителей и инженеров. В 2015 году он возглавил Desktop Metal. За 1 год и 9 месяцев компания достигла оценки в миллиард долларов. Было привлечено 277 миллионов долларов инвестиций.

В 2014 году компания Zoox начала разработку беспилотных автомобилей. За 2 года компания стала «единорогом». Сегодня она оценивается в 3,5 миллиарда долларов. Размер инвестиций составил 302 миллиона долларов.

Katerra

Этот строительный стартап был основан бывшим временным генеральным директором Tesla в 2015 году. За 2 года и 1 месяц он достиг оценки в миллиард долларов, а сегодня оценивается в 3 миллиарда долларов. Инвестиции составили 1,1 миллиарда долларов.

Letgo

Онлайн-площадка для продажи бывших в употреблении товаров за два года достигла оценки в миллиард долларов и с 2015 года смогла привлечь 475 миллионов долларов.

Illumio

В 2013 году Эндрю Рубин возглавил компанию, которая предоставляет услуги безопасного облачного хранения данных для корпоративных клиентов. 2 года и 3 месяца работы сделали компанию «единорогом». Сегодня она оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Было привлечено 267 миллионов долларов инвестиций.

Instacart

В 2012 году начала свою работу служба доставки еды Instacart, которая сегодня оценивается в 4,4 миллиарда долларов. Она привлекла миллиард инвестиций, а «единорогом» стала за 2 года и 4 месяца.

Opendoor

За 2 года и 8 месяцев сервис по продаже недвижимости Opendoor достиг оценки в миллиард долларов. Он был основан в 2014 году и привлек 320 миллионов долларов вложений.

Airbnb

Замыкает список сервис Airbnb, который не нуждается в представлении. Основанный в 2008 году, он стал единорогом за 2 года и 11 месяцев. Сегодня он оценивается в 31 миллиард долларов.