Ещё
Впервые с 11 апреля курс доллара перешагнул отметку в 64 рубля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Впервые с 11 апреля курс доллара перешагнул отметку в 64 рубля 

Свободная пресса 13 минут назад
Доллар достиг 64,0525 рубля впервые с 11 апреля. Произошло это на фоне падения нефтяных цен и роста американской валюты на мировом рынке Forex в ожидании итогов майского заседания Федрезерва.
По словам экспертов, на минувшей недели запасы нефти в Соединенных Штатах увеличились на 1,8 млн баррелей, бензина — упали на 1 млн баррелей, дистиллятов — на 1,3 млн баррелей.
Также сообщается, что евро в настоящее время стоит 76,67 рубля, курс вырос на 60 копеек, пишет «Интерфакс».
Новости экономики: Эксперт назвал поразительной устойчивость российских рынков к новым санкциям
Новости курса валют: Экономист: доллар может вырасти до 75−80 рублей
Свободная пресса: последние новости
Трамп уволил Дерипаску и скоро дожмет Путина «Газпром» завершил строительство первой нитки «Турецкого потока» Дерипаска согласился сократить долю в En+ Group
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста202
Доллар стремительно растет205
Российский флот испугал НАТО262
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию547
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»154
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение