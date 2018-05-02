Впервые с 11 апреля курс доллара перешагнул отметку в 64 рубля 

Доллар достиг 64,0525 рубля впервые с 11 апреля. Произошло это на фоне падения нефтяных цен и роста американской валюты на мировом рынке Forex в ожидании итогов майского заседания Федрезерва.
По словам экспертов, на минувшей недели запасы нефти в Соединенных Штатах увеличились на 1,8 млн баррелей, бензина — упали на 1 млн баррелей, дистиллятов — на 1,3 млн баррелей.
Также сообщается, что евро в настоящее время стоит 76,67 рубля, курс вырос на 60 копеек, пишет «Интерфакс».
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