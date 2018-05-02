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ОБЗОР — Фондовый рынок РФ опирается на «Роснефть», рубль на минимумах за 2 недели
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ОБЗОР — Фондовый рынок РФ опирается на «Роснефть», рубль на минимумах за 2 недели 

Прайм 12 минут назад
МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ в среду днем менялся без единой тенденции, при этом акции "Роснефти" взлетели на новостях о buy back.
Курс рубля к доллару и евро снизился в район двухнедельных минимумов на слабой нефти и геополитических рисках.
К 17.35 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,1% — до 2305 пунктов, РТС — на 1,7%, до 1135 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» к 17.37 мск рос на 1 рубль — до 63,97 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 76,48 рубля. Ранее в среду доллар подскакивал до 64,3 рубля — максимума с 11 апреля на фоне сползания евро на форекс к минимумам с января — ниже 1,2 доллара.
"РОСНЕФТЬ" ДАЕТ РЫНКУ ОПОРУ
Акции российских компаний разнонаправленно менялись в среду днем на фоне низкой рыночной активности из-за выходного дня в России. Дешевеющая нефть в целом оказывает давление на стоимость российских активов.
Опорой российского рынка акций в среду стали бумаги «Роснефти», подскочившие на 6% — до максимумов с января 2017 года. Инвесторы отыгрывают озвученные во вторник планы компании провести программу обратного выкупа акций (buy back) на 2 миллиарда долларов в 2018-2020 годах. Программу планируется начать во втором квартале 2018 года после получения корпоративных одобрений.
Акции "Норникеля" растут на 2%, отыгрывая отсрочку санкций США в отношении активов Олега Дерипаски. Ранее в среду министерство финансов США продлило до 6 июня срок, отведенный инвесторам для прекращения бизнеса или владения активами "Русала", En+ и ГАЗа. Первоначально на это отводился срок до 7 мая.
Акции "Газпрома" снижаются на 1%, ВТБ — на 1,3%, "Новатэка" — также на 1,3%. Бумаги "Аэрофлота" растут в цене на 1,6%.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Курс рубля к доллару и евро ощутимо снижается на фоне сползания цен на нефть к двухнедельным минимумам.
Кроме того, рост доллара на форекс в ожидании решения ФРС США по ставке сигнализирует об общем снижении аппетита к рисковым активам на рынках. Сохранение геополитических рисков добавляет негатива рублю.
В целом доллар и евро днем прибавляют к рублю 0,7-1,6%.
Рублевая цена нефти колеблется в районе 4,75 тысячи рублей за баррель.
ПРОГНОЗЫ
Позже в среду Федеральная резервная система США обнародует решение по ставке.
Участники рынка не ожидают повышения ставки по итогам майского заседания ФРС. Однако возможные намеки регулятора на более активное ужесточение монетарной политики могут сыграть против рынка акций РФ и в пользу доллара, говорит Александр Разуваев из компании «Альпари».
До конца дня доллар будет колебаться в диапазоне 62,6-64,6 рубля, евро — в коридоре 75,8-77 рубля, ожидает Иван Марчена из ГК Forex Club.
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