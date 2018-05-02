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Чистая прибыль MasterCard в I квартале выросла до рекордных $1,5 млрд
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Чистая прибыль MasterCard в I квартале выросла до рекордных $1,5 млрд 

Прайм 17 минут назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. за первый квартал 2018 года увеличилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до рекордного уровня в 1,492 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,41 доллара против 1 доллара в январе-марте 2017 года. Эксперты ожидали показатель на уровне 1,25 доллара за акцию. Выручка составила 3,58 миллиарда долларов (рост на 31% к прошлогоднему показателю).
По состоянию на 31 марта 2018 года компанией было выпущено 2,4 миллиарда карт MasterCard и Maestro.
Глава MasterCard Аджая Банги (Ajay Banga) отметил, что показатели выручки и чистой прибыли стали рекордными. По его словам, компания инвестирует в такие области, как безопасность и цифровые решения, для достижения долгосрочного роста, ориентируясь на обеспечение простых и безопасных транзакций по всем каналам.
MasterCard является оператором одной из крупнейших платежных систем в мире. Число транзакций, осуществляемых через эту платежную систему, превышает 22 миллиарда в год.
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