Ещё
Курс доллара превысил 64 рубля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курс доллара превысил 64 рубля 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
В ходе торгов курс доллара впервые с 11 апреля превысил отметку в 64 рубля.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Утром в среду рубль также дешевел к доллару и евро — (63,38 рубля за доллар и 76,16 рубля за евро).
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Суд ЕС отклонил иск Нафтогаза по вопросу доступу Газпрома к Opal Акции «Русала» выросли на сообщениях минфина США Умер владелец сетей re:Store и LEGO Георгий Генс
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста178
Российский флот испугал НАТО229
Доллар стремительно растет157
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию531
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»147
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение