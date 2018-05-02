Курс доллара превысил 64 рубля

В ходе торгов курс доллара впервые с 11 апреля превысил отметку в 64 рубля.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Утром в среду рубль также дешевел к доллару и евро — (63,38 рубля за доллар и 76,16 рубля за евро).