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Минфин США дал отсрочку инвесторам
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Минфин США дал отсрочку инвесторам 

Банки Сегодня 1 час назад
Минфин США дал отсрочку инвесторамСтоит отметить, что до отсрочки инвесторам необходимо было завершить сотрудничество с данными компаниями до 7 мая. Однако в Минфин поступило большое количество обращений с просьбой продлить срок. В результате ведомство удовлетворило обращения. Теперь крайняя дата назначена на 5 июня.
На фоне одобрения торгов, акции компаний, которые попали под американские санкции, немного прибавили в цене. Однако, как отмечают эксперты, большого спроса на них нет, и по видимости не ожидается. Если такая тенденция сохранится и дальше, то уже через несколько недель стоимость акций будет падать, в преддверии завершения отведенного срока.
Напомним, что множество российских компаний попали под американские санкции 6 апреля. В рамках наложенных ограничений, инвесторам и всем заинтересованным лицам отводился срок до 7 мая, чтобы завершить все операции с этими компаниями.
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