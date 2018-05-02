Рост автомобильного рынка Франции в апреле составил 9%

Рост автомобильного рынка Франции в апреле составил 9% Объем продаж новых легковых автомобилей во Франции вырос в апреле 2018 года на 9% в годовом сравнении и составил 187 396 ед. авто, сообщают в Ассоциации французских автопроизводителей.

Рост авторынка в первые четыре месяца нынешнего года составил 4,4% в прошлогоднему результату. Всего было продано 744 238 новых легковушек.

Из отчета Ассоциации известно, что во Франции продажи новых LCV в апреле составили 38 840 ед., что на 7% выше уровня реализации прошлого года. За январь-апрель объем продаж таких машин вырос на 6,3% и составил 155 607 ед. авто. Продажи грузовой техники в стране увеличились в марте на 7,2% до 4522 ед., а за четыре месяца этого года рост этого сегмента авторынка составил 6,3% (всего 17 871 ед. техники).

В апреле 2018 года французские автопроизводители реализовали на внутреннем рынке 108 465 машин, что на 16% больше прошлогоднего результата. Иностранные марки за этот период показали более сдержанный рост, который составил 0,7% (в количественном выражении — до 78 931 ед. техники). За январь-апрель местные автопроизводители продали 431 595 ед. авто (+12,2%), а иностранные бренды реализовали 312 643 автомобилей (-4,7%).