Lantern Capital купила обанкротившуюся компанию Вайнштейнов

Американская инвестиционная компания Lantern Capital купила обанкротившуюся продюсерскую компанию Weinstein Co., основанную братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, пишет Bloomberg

«Предложение Lantern наиболее выгодно для компании и ее кредиторов», — сказала член совета директоров The Weinstein Company Ивона Смит.

Lantern Capital ранее предложила $310 млн за саму компанию и $115 млн на покрытие обязательств, связанных с проектами.

В марте 2018 года The Weinstein Company подала заявку на банкротство после финансовых потерь из-за скандала вокруг Харви Вайнштейна, которого некоторые актрисы обвинил в домогательствах.