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Lantern Capital купила обанкротившуюся компанию Вайнштейнов
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Lantern Capital купила обанкротившуюся компанию Вайнштейнов 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Американская инвестиционная компания Lantern Capital купила обанкротившуюся продюсерскую компанию Weinstein Co., основанную братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, пишет Bloomberg.
«Предложение Lantern наиболее выгодно для компании и ее кредиторов», — сказала член совета директоров The Weinstein Company Ивона Смит.
Lantern Capital ранее предложила $310 млн за саму компанию и $115 млн на покрытие обязательств, связанных с проектами.
В марте 2018 года The Weinstein Company подала заявку на банкротство после финансовых потерь из-за скандала вокруг Харви Вайнштейна, которого некоторые актрисы обвинил в домогательствах.
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