«Роснефть» анонсировала новую стратегию развития компании

«Роснефть» анонсировала новую стратегию развития компанииОзнакомившись с пунктами новой стратегии, действительно складывается впечатление, что компания готова всерьез повысить свою эффективность. Один из первых пунктов — уменьшение кредиторской задолженности на пол триллиона рублей. Еще одним положительным пунктом в опубликованной программе является запуск программы по выкупу акций компании.

Эксперты отмечают, что если акционеры решили выкупить акции компании, тем самым повысив свою долю владений, это может означать, что в будущем капитализация «Роснефти» будет только расти.

Поскольку «Роснефть» уже приступила к реализации новой стратегии, то ощутимые финансовые результаты могут быть достигнуты уже по итогам этого года. Напомним, что «Роснефть» выплачивает 50% своей прибыли в качестве дивидендов. Аналитики уже прогнозируют увеличение годовой прибыли компании в среднем на 350 миллиардов рублей, из-за повышения цен на нефть.