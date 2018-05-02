Ещё
«Роснефть» анонсировала новую стратегию развития компании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Роснефть» анонсировала новую стратегию развития компании 

Банки Сегодня 1 час назад
«Роснефть» анонсировала новую стратегию развития компанииОзнакомившись с пунктами новой стратегии, действительно складывается впечатление, что компания готова всерьез повысить свою эффективность. Один из первых пунктов — уменьшение кредиторской задолженности на пол триллиона рублей. Еще одним положительным пунктом в опубликованной программе является запуск программы по выкупу акций компании.
Эксперты отмечают, что если акционеры решили выкупить акции компании, тем самым повысив свою долю владений, это может означать, что в будущем капитализация «Роснефти» будет только расти.
Поскольку «Роснефть» уже приступила к реализации новой стратегии, то ощутимые финансовые результаты могут быть достигнуты уже по итогам этого года. Напомним, что «Роснефть» выплачивает 50% своей прибыли в качестве дивидендов. Аналитики уже прогнозируют увеличение годовой прибыли компании в среднем на 350 миллиардов рублей, из-за повышения цен на нефть.
Банки Сегодня: последние новости
Глава Минэкономразвития совершил поездку на завод «Ямал СПГ» в Сабетте ВЭБ профинансирует реконструкцию федеральной трассы М-4 «Дон» Минфин США дал отсрочку инвесторам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста178
Российский флот испугал НАТО229
Доллар стремительно растет157
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию531
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»147
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение