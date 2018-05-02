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Newzoo: 91% доходов игрового рынка в 2018 году придётся на цифровые загрузки
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Newzoo: 91% доходов игрового рынка в 2018 году придётся на цифровые загрузки 

DTF.RU 29 минут назад
Фото: DTF.RU
Компания поделилась прогнозами на ближайшие несколько лет.
Аналитики фирмы Newzoo считают, что в 2018 году 2,3 миллиарда геймеров по всему миру потратят на игры около 137,9 миллиарда долларов, что на 13,3% больше по сравнению с прошлым годом. При этом 91% (125,3 миллиарда) мирового рынка придётся на цифровые продажи.
В ближайшие годы мобильный сегмент останется самым доходным. В 2018-м на эту сферу придётся больше половины выручки всей игровой индустрии. Доля игр для смартфонов составит 80% или 56,4 миллиарда долларов, в то время как на планшеты придётся 13,9 миллиарда.
25% рынка (34,6 миллиарда долларов) достанется консольным играм, а доля ПК-гейминга составит 24% (32,9 миллиарда долларов).
По мнению Newzoo, к 2021 году траты пользователей превысят 180,1 миллиарда долларов, из которых 59% — мобильный рынок, 22% — консоли и 19% — ПК.
Согласно прогнозам специалистов, доход киноиндустрии к 2020 году составит, в свою очередь, около 50 миллиардов.
Наибольший доход в 2018 году принесёт рынок Азии, доля которого составит 52% (71,4 миллиарда). Второе место займёт Северная Америка (23%), а третье Европа, Ближний Восток и Африка (21%). На Латинскую Америку придётся 4% дохода.
Около 28% трат пользователей (37,9 миллиарда долларов) в этом году придётся на Китай. Для США показатель составит 30,4 миллиарда.
Аналитики считают, что в ближайшие годы игровой рынок продолжит расти с темпом 10,3% в год.
#деньги
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