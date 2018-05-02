Еврокомиссия: оборонные расходы ЕС вырастут на 40% в 2021-2027 годах

БРЮССЕЛЬ , 2 мая. / ТАСС /. Расходы ЕС на обеспечение обороны и безопасности вырастут на 40%, до 27,5 млрд евро, в 2021-2027 годах, что составит около 2% от общего бюджета ЕС в этот период. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии (ЕК), в котором впервые представлен проект семилетнего перспективного бюджета ЕС в €1279 млрд на следующий после выхода Великобритании из ЕС семилетний бюджетный цикл.

"Расходы в сфере безопасности и обороны ЕС будут повышены на 40%, до €27,5 млрд В частности, Еврокомиссия предлагает создать общий оборонный фонд объемом €13 млрд для стимулирования расходов на военные исследования и создание новых оборонных возможностей", — говорится в документе ЕК.

Расходы на внешнюю политику предполагается увеличить на четверть — до €120 млрд, большая часть которых будет предназначена для содействия государствам «непосредственного соседства» ЕС, включая страны Восточной Европы и постсоветские государства.