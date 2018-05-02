Средняя зарплата челнинцев составила 33 тыс. рублей

Средняя зарплата жителей Челнов составила 33 тысячи 346 рублей, сообщают «Челнинские известия».

В Набережных Челнах подвели итоги социально-экономического развития за первые три месяца 2018 года. Индекс промышленного производства вырос на 16,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос на 4%.

Средняя зарплата по городу, по данным исполкома Челнов, составила 33 346 рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла на 17,1%.