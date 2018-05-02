Московская «Арена» разработает проект ледового дворца для Новосибирска

Об этом сообщается на сайте госзакупок. Контракт с ним будет заключен министерством строительства Новосибирской области по цене 89,1 млн рублей. Начальная максимальная цена контракта составляла 96,1 млн рублей.

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Проект ледовой арены должен быть разработан до 20 октября 2018 года.

По предварительной информации, к строительству ледового дворца вместимостью 12 тыс. человек новосибирские власти планируют приступить в начале 2019 года и использовать его для проведения игр молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Стоимость строительства оценивается в 4,5 млрд рублей.

Напомним, в январе врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил о намерении построить ледовый дворец на левом берегу Оби Новосибирске к весне 2022 года.

В феврале новосибирские парламентарии одобрили выделение из бюджета 150 млн рублей «на предварительные работы по строительству» ледовой арены.