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Московская «Арена» разработает проект ледового дворца для Новосибирска
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Московская «Арена» разработает проект ледового дворца для Новосибирска 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом сообщается на сайте госзакупок. Контракт с ним будет заключен министерством строительства Новосибирской области по цене 89,1 млн рублей. Начальная максимальная цена контракта составляла 96,1 млн рублей.
В конкурсе также принимали участие компании из Санкт-Петербурга и Барнаула.
Проект ледовой арены должен быть разработан до 20 октября 2018 года.
По предварительной информации, к строительству ледового дворца вместимостью 12 тыс. человек новосибирские власти планируют приступить в начале 2019 года и использовать его для проведения игр молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Стоимость строительства оценивается в 4,5 млрд рублей.
Напомним, в январе врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил о намерении построить ледовый дворец на левом берегу Оби в Новосибирске к весне 2022 года.
В феврале новосибирские парламентарии одобрили выделение из бюджета 150 млн рублей «на предварительные работы по строительству» ледовой арены.
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