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ЕК предложила не уменьшать долгосрочный бюджет Евросоюза после Brexit
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ЕК предложила не уменьшать долгосрочный бюджет Евросоюза после Brexit 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Еврокомиссия, несмотря на планируемый выход Великобритании из Евросоюза, предложила не уменьшать размер многолетнего финансового плана уже 27 стран ЕС на период с 2021 по 2027 годы, говорится в материалах Еврокомиссии.
"Следующий MFF, который начнется 1 января 2021 года, будет бюджетом 27 государств Евросоюза (то есть без Британии — ред.)", — отмечается в материалах ЕК.
ЕК в среду представила проект многолетнего финансового плана (MFF), который теперь должен проходить утверждение в Совете ЕС и Европарламенте. С учетом этого долгосрочного бюджета в Евросоюзе формируются годичные бюджеты ЕС, состоящие в основном из взносов стран союза.
Еврокомиссия предлагает ограничить объем обязательств семилетнего финплана 1,135 миллиардами евро (в ценах 2018 года). Однако ЕК отмечает, что в текущих ценах, с учетом инфляции, этот показатель составит 1,279 миллиарда евро. Под обязательствами понимается лимит средств, который бюджет ЕС может пообещать выделить на различные цели. На период 2014-2020 года этот показатель находится на уровне 1,087 миллиарда евро, свидетельствуют материалы ЕК.
Однако, как отмечает Еврокомиссия, в расчеты многолетнего финансового плана планируется включить Европейский фонд развития (European development fund), через который идет поддержка, в частности, стран Африки и Карибского бассейна. Его лимит на период текущего MFF (с 2014 по 2020 год) составляет 30 миллиардов евро. С учетом инфляции и этого фонда, предложенный размер MFF на 2021-2027 годы «сопоставим» и «в целом идентичен» по размеру с нынешним многолетним финпланом, который рассчитан на 28 стран Евросоюза — с Великобританией, заявляет Еврокомиссия.
При этом платежи из бюджета ЕС, которые можно будет сделать за период с 2021 по 2027 год, Еврокомиссия планирует ограничить 1,105 миллиардами евро (в ценах 2018 года). Согласно материалам ЕК, лимит платежей текущего семилетнего MFF составляет 1,026 миллиарда евро.
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