Руководство Xerox уходит в отставку

Руководство корпорации Xerox намерено уйти в отставку.

В частности, о своем намерении покинуть компанию заявили ​гендиректор Джефф Джейкобсон, председатель совета директоров Роберт Киган, а также пять членов правления Xerox.

Это решение было принято под давлением со стороны крупных инвесторов компании — Карла Айкана и Дарвина Дисона (владеют около 15% акций Xerox).

Как пишет The Wall Street Journal , изменения в совете директоров ставят под угрозу сделку с Fujifilm Holdings Corp.

Отметим, что руководство меняется на фоне объединения Xerox с Fujifilm Xerox. Планируется, что Fujifilm полностью поглотит американскую компанию.