Ещё
Руководство Xerox уходит в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста

Руководство Xerox уходит в отставку 

Прайм 23 минуты назад
Фото: Прайм
Руководство корпорации Xerox намерено уйти в отставку.
В частности, о своем намерении покинуть компанию заявили ​гендиректор Джефф Джейкобсон, председатель совета директоров Роберт Киган, а также пять членов правления Xerox.
Это решение было принято под давлением со стороны крупных инвесторов компании — Карла Айкана и Дарвина Дисона (владеют около 15% акций Xerox).
Как пишет The Wall Street Journal, изменения в совете директоров ставят под угрозу сделку с Fujifilm Holdings Corp.
Отметим, что руководство меняется на фоне объединения Xerox с Fujifilm Xerox. Планируется, что Fujifilm полностью поглотит американскую компанию.
Прайм: последние новости
Суд ЕС отклонил иск "Нафтогаза" об отмене решения по увеличению доступа "Газпрома" к Opal Акции "Русала" умеренно растут на новостях от минфина США Производитель гитар Gibson объявил о банкротстве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию417
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»78
США начали военную операцию в Сирии340
Грузия определилась с российской политикой74
Над Арменией нависла новая угроза121
Видео
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение