Главные мировые новости среды

Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в среду, 2 мая 2018 г.

1. Рынки ожидают решения ФРС по монетарной политике

Согласно прогнозам аналитиков, при объявлении своего решения в 21:00 МСК ФРС сохранит значение процентной ставки без изменений.

После оглашения решения по процентной ставке не запланировано проведения пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла . Также не выйдет обновленных экономических прогнозов.

Поэтому все внимание инвесторов будет сфокусировано на заявлении центробанка США по монетарной политике. Согласно абсолютному большинству прогнозов, это заявление укрепит уверенность в повышении процентной ставки ФРС в июне.

Игроков рынков также заинтересует то, изменит ли центробанк США свою оценку экономической ситуации и инфляции с использованием риторики в пользу ужесточения монетарной политики.

На данный момент ФРС прогнозирует еще два повышения процентной ставки в этом году. Однако все большее число аналитиков говорит о возможности трех повышений процентной ставки, учитывая признаки ускорения инфляции и низкую безработицу в США

Кроме решения ФРС, инвесторы ожидают экономических данных из США, чтобы получить новые сведения о вероятном курсе монетарной политики в ближайшие месяцы.

Сегодня основным событием экономического календаря станет отчет о числе занятых в частном секторе США, который выйдет 15:15 МСК. Этот отчет часто рассматривается как хороший указатель на официальный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, публикация которого состоится в пятницу.

2. Доллар удерживается близко к максимуму за 2018 год Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, незначительно снизился до 92,20, отступив от зафиксированного во вторник максимума 92,37 — наивысшего значения с 9 января.

Курс евро удерживается близко к зафиксированному во вторник минимуму за четыре месяца, после выхода данных о том, что экономический рост в еврозоне замедлился в первом квартале. Этот отчет укрепил прогнозы о том, что Европейский центробанк не станет сворачивать свою программу финансового стимулирования в ближайшие месяцы.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США незначительно изменилась на позиции 2,99%, оставаясь чуть ниже психологически важного уровня 3%. На прошлой неделе она повышалась до максимума за четыре года — 3,035%.

Рынок облигаций обратит пристальное внимание на анонс Министерства финансов США о проведении аукционов по продаже гособлигаций в третьем квартале, который будет сделан в 15:30 МСК.

Большинство экспертов рынка пришли к консенсусу, что в каждом месяце третьего квартала объем продаваемых двухлетних и семилетних гособлигаций США составит $1 млрд Однако эксперты разошлись во мнениях относительно объема предлагаемых десятилетних и тридцатилетних казначейских обязательств США.

3. Отчет компании Apple привел к росту фондового рынка США Судя по динамике фьючерсов, во вторник утром американский фондовый рынок откроется незначительным повышением. Настроения инвесторов улучшились после выхода квартального отчета лидера технологического сектора США, компании Apple, который превысил прогнозы экспертов.

На торгах до открытия рынка акции Apple (NASDAQ:AAPL) повысились приблизительно на 4%. Согласно данным квартального отчета, опубликованного после завершения торгов во вторник, за прошлый квартал прибыль и выручка компании Apple превысила прогнозы экспертов, хотя объемы продаж iPhone снизились. Компания Apple также объявила о дополнительном выкупе акций на сумму $100 млрд

Фьючерс индекса голубых фишек Dow вырос на 350 пунктов или приблизительно на 0,2%, фьючерс на S&P 500 повысился на пять пунктов или на 0,2%, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос на 30 пунктов или приблизительно на 0,5%.

Акции основных европейских компаний подорожали благодаря некоторым квартальным отчетам компаний и общему росту в технологическом секторе.

Ранее большинство бирж Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись незначительным снижением, когда торговые площадки возобновили свою работу после праздника.

4. Финансовый отчет по доходам компании Tesla

Основным сегодняшним событием на рынке акций станет публикация квартального отчета компании Tesla (NASDAQ:TSLA) после завершения торгов. Кроме того, свои квартальные отчеты опубликуют многие другие ведущие американские компании.

Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что Tesla отчитается об убытке на акцию в размере $3,42 при квартальной выручке объемом $3,32 млрд Как это происходило и при прошлых отчетах Tesla, основное внимание аналитиков будет обращено к данным по выпуску автомобиля Model 3, а также к растрате наличных средств компанией и необходимости в капиталовложениях в Tesla в ближайшие годы.

Кроме Tesla в среду свои квартальные отчеты представят еще многие компании, охваченные индексом S&P 500.

До открытия торгов основное внимание привлекут квартальные отчеты Mastercard (NYSE:MA), CVS Health (NYSE:CVS), Wayfair (NYSE:W), Chesapeake Energy (NYSE:CHK), Sodastream (NASDAQ:SODA) и Humana (NYSE:HUM).

После завершения торговой сессии, к отчету Tesla присоединяться квартальные отчеты Square (NYSE:SQ), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), Logitech (NASDAQ:LOGI), Fitbit (NYSE:FIT) и FireEye (NASDAQ:FEYE).

Также инвесторов заинтересует отчет компании Snap (NYSE:SNAP) после падения акций этой на торгах после закрытия рынка из-за разочаровывающих данных по прибыли этой компании.

5. Цены на нефть выросли перед выходом отчета Минэнерго США Управление энергетической информации (EIA) выпустит официальный недельный отчет по запасам сырой нефти в США за неделю, которая завершилась 27 апреля, в 17:30 МСК среды. Прогнозируется, что запасы нефти вырастут на 739 тыс. баррелей.

После закрытия рынков во вторник Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти в США выросли на 3,4 млн баррелей за прошлую неделю.

Часто возникают серьезные расхождения между оценками API и официальными значениями о запасах нефти от EIA.

Цены на нефть растут: нефть WTI подорожала на $0,47 или приблизительно на 0,7% до позиции $67,73 за баррель, а нефть Brent — на $0,27 или на 0,4% до $73,41 за баррель.