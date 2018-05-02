Китайская компания приступила к строительным работам на российском Омском нефтеперерабатывающем заводе

Пекин, 2 мая / Синьхуа / — На российском нефтеперерабатывающем заводе в Омске успешно стартовало строительство комплекса глубокой переработки нефти /КГПН/. Строительные работы проводит Китайская национальная химико-инженерная строительная компания номер 7, входящая в состав корпорации CNCEC.

Сотрудничество по проекту строительства КГПН на Омском НПЗ, убеждены в корпорации CNCEC, открывает перед китайскими предприятиями химико-инженерной строительной сферы важную возможность для развития и продвижения своего бренда на российском рынке. -0-