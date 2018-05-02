Китайская компания приступила к строительным работам на российском Омском нефтеперерабатывающем заводе 

Пекин, 2 мая /Синьхуа/ — На российском нефтеперерабатывающем заводе в Омске успешно стартовало строительство комплекса глубокой переработки нефти /КГПН/. Строительные работы проводит Китайская национальная химико-инженерная строительная компания номер 7, входящая в состав корпорации CNCEC.
Как сообщили корр. Синьхуа в CNCEC, контракт по проекту КГПН на Омском НПЗ, в Омской области в 2555 км от Москвы, был подписан в феврале текущего года. Стоимость контракта — 420 млн долл. США, на выполнение строительных работ отводится 27 месяцев. Российская компания «Газпром нефть» отвечает за реализацию данного проекта.
Сотрудничество по проекту строительства КГПН на Омском НПЗ, убеждены в корпорации CNCEC, открывает перед китайскими предприятиями химико-инженерной строительной сферы важную возможность для развития и продвижения своего бренда на российском рынке. -0-