Иск «Нафтогаза» к ЕК из-за газопровода «Опал» отклонен 

Иск украинской компании «Нафтогаз» к Еврокомисии с требованиями отменить выданное «Газпрому» разрешение увеличить мощность газопровода «Опал отклонен Общим судом Евросоюза. Об этом стало известно в среду, 2 мая.
Претензия была подана „Нафтогазом“ в марте 2017 года. Украинская компания требовала отменить решение, которое позволяло „Газпрому“ нарастить мощности газопровода „Опал“ и прокачку газа по „Северному потоку“. В „Нафтогазе“ утверждали, что разрешение было принято за пределами полномочной комиссии, пишет Газета.ру