Ещё
Эксперты SIPRI сравнили расходы на вооружение России и НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты SIPRI сравнили расходы на вооружение России и НАТО 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Блок НАТО потратил в 2017 году на вооружения 900 миллиардов долларов, что составляет порядка 52% всех мировых расходов. Россия, в свою очередь, выделила на оружие 66 миллиардов долларов, снизив расходы по этой статье на 20% впервые за последние двадцать лет, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского института проблем мира (SIPRI).
По оценкам экспертов, лидером по закупке вооружений в прошлом году являются США, которые истратили на эти цели 610 миллиардов долларов. В текущем году расходы на оборону в стране еще больше увеличатся с учетом заявленной ранее модернизации обычного и ядерного оружия.
Китай увеличил расходы на оружие на 5,6%, что составляет 228 миллиардов долларов. С 2008 года Пекин в два раза увеличил траты на оборонные нужды. На третье место в мире вышла Саудовская Аравия, которая потратила в 2017 году на приобретение вооружений на 9,2% больше (69,5 миллиарда долларов).
Среди ведущих европейских стран Франция выдала на вооружения 57,8 миллиарда долларов, Великобритания — 47,2 и Германия — 44,3 миллиарда долларов впервые с 1998 года. В общей сложности военные расходы составили 2,2% глобального ВВП или 230 долларов на каждого жителя Земли. В этой связи аналитики высказывает большие опасения. «Эта означает подрыв усилий в решения конфликтов мирным способом», — полагает председатель правления SIPRI Ян Эллиассон.
Российская Газета: последние новости
Суд Евросоюза отклонил иск "Нафтогаза" по газопроводу Opal Крупнейший производитель гитар в мире объявил о банкротстве "Газпром" дал прогноз по экспортной цене своего газа в 2018 году
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию372
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»48
США начали военную операцию в Сирии328
Грузия определилась с российской политикой71
Военные корабли НАТО вошли в Черное море402
Видео
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение