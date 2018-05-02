Эксперты SIPRI сравнили расходы на вооружение России и НАТО 

Блок НАТО потратил в 2017 году на вооружения 900 миллиардов долларов, что составляет порядка 52% всех мировых расходов. Россия, в свою очередь, выделила на оружие 66 миллиардов долларов, снизив расходы по этой статье на 20% впервые за последние двадцать лет, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского института проблем мира (SIPRI).
По оценкам экспертов, лидером по закупке вооружений в прошлом году являются США, которые истратили на эти цели 610 миллиардов долларов. В текущем году расходы на оборону в стране еще больше увеличатся с учетом заявленной ранее модернизации обычного и ядерного оружия.
Китай увеличил расходы на оружие на 5,6%, что составляет 228 миллиардов долларов. С 2008 года Пекин в два раза увеличил траты на оборонные нужды. На третье место в мире вышла Саудовская Аравия, которая потратила в 2017 году на приобретение вооружений на 9,2% больше (69,5 миллиарда долларов).
Среди ведущих европейских стран Франция выдала на вооружения 57,8 миллиарда долларов, Великобритания — 47,2 и Германия — 44,3 миллиарда долларов впервые с 1998 года. В общей сложности военные расходы составили 2,2% глобального ВВП или 230 долларов на каждого жителя Земли. В этой связи аналитики высказывает большие опасения. «Эта означает подрыв усилий в решения конфликтов мирным способом», — полагает председатель правления SIPRI Ян Эллиассон.