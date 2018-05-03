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Ключевая статистика по рынку труда в США поддержит доллар, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс»
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Ключевая статистика по рынку труда в США поддержит доллар, — Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс» 

Прайм 52 минуты назад
Фото: Прайм
На фоне разнонаправленного движения фьючерсов на мировые фондовые индексы мы ожидаем нейтрального открытия российского фондового рынка.
После того, как FOMC ФРС США ожидаемо оставил процентную ставку без изменений на уровне 1,75%, и ничего нового не сказал о темпах ее увеличения в условиях ускорения инфляции из-за роста цен на сырьевые товары, инвесторы не определились с дальнейшими действиями. Поэтому американский рынок закончил торги среды снижением на 0,72% до 2635 пунктов по индексу широкого рынка SP500.
При этом, с вероятностью в 76% рынок ожидает повышения ставки на 25 б.п — до 2% на заседании в июне.
На данный момент основными событиями для американского рынка в четверг и пятницу будет статистика по торговому балансу, деловой активности и данные по рынку труда. Консенсус-прогноз говорит о позитивных ожиданиях: нейтральная динамика зарплат, но при росте новых рабочих мест и снижения коэффициента безработицы на 1 б.п. до 4% помогут доллару укрепиться к евро.
На этом фоне рубль ослабнет.
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