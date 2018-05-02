Россия увеличила экспорт СПГ в страны АТР за 4 месяца на 25,7%

МОСКВА , 2 мая. / ТАСС /. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в январе — апреле 2018 года вырос на 25,7% и составил 6,94 млрд кубометров. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

В апреле экспорт СПГ снизился на 0,1% — до 1,38 млрд кубометров.

В настоящее время в России работают два завода по производству СПГ: первый в России проект «Сахалин-2», оператором которого является Sakhalin Energy, и запущенный в декабре 2017 года «Ямал СПГ» компании «Новатэк» . По оценке российского министра энергетики Александра Новака , страна может увеличить долю на рынке СПГ с нынешних 4% до 15-20% к 2035 году.

Основная ресурсная база СПГ находится на севере — на полуострове Ямал и полуострове Гыдан, где запасы превышают 38 трлн кубометров газа. Новак отмечал, что поставки с СПГ-проектов не будут происходить в ущерб поставкам трубопроводного газа.