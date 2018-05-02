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Акции «Роснефти» по итогам торгов на Мосбирже выросли на 4,7% на новостях о buyback
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Акции «Роснефти» по итогам торгов на Мосбирже выросли на 4,7% на новостях о buyback 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Акции "Роснефти" по итогам торгов на Московской бирже выросли в среду до 401,05 руб. за бумагу, что на 4,7% выше уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торгов. При этом акции «Роснефти» превысили отметку 400 рублей впервые с февраля 2017 года. Рост стоимости акций компании происходил на фоне сообщений о подготовке проведения обратного выкупа акций компании (buyback) на общую сумму $2 млрд
При этом по итогам сегодняшних торгов на бирже в Лондоне цена глобальных депозитарных расписок «Роснефти» выросла на 2,4% до $6,226 за одну бумагу.
Накануне вечером стало известно, что совет директоров «Роснефти» утвердил дополнительные инициативы к стратегии «Роснефть — 2022», среди которых — реализация в 2018 — 2020 гг. программы обратного выкупа акций компании с открытого рынка на общую сумму $2 млрд
Компания планирует приступить к выкупу акций во втором квартале 2018 года. Поясняется, что данная программа будет реализована в среднесрочной перспективе и финансирована за счет свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.
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