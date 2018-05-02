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Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»
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Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом» 

РИА Новости 1 час назад
Общий суд ЕС отклонил иск "Нафтогаза Украины" против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет "Газпрому" увеличить использование мощностей газопровода Opal, свидетельствует опубликованное в базе документов ЕС распоряжение.
В марте 2017 года компания "Нафтогаз Украины" подала в Общий суд Евросоюза иск против ЕК с требованием отменить решение, позволяющее "Газпрому" увеличить использование мощностей газопровода Opal и объемы прокачки газа по "Северному потоку". "Нафтогаз" аргументировал свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий комиссии.
"Решение Общего суда от 9 марта 2018 года — Нафтогаз Украины против Еврокомиссии, по ходатайству об аннулировании решения комиссии от 28 октября 2016 года о пересмотре условий освобождения трубопровода Opal от правил доступа третьих сторон и тарифного регулирования… Ходатайство отклоняется как неприемлемое", — говорится в документе.
В декабре 2016 года компания PGNiG Supply&Trading (PGNiG ST) и Польша обратились в Общий суд с исками об отмене решения Еврокомиссии от 28 октября 2016 года. Позднее "Нафтогаз" обратился в суд с ходатайством о привлечении к делу, которое инициировала PGNiG ST, в качестве третьей стороны.
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