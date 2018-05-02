Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»

В марте 2017 года компания "Нафтогаз Украины" подала в Общий суд Евросоюза иск против ЕК с требованием отменить решение, позволяющее "Газпрому" увеличить использование мощностей газопровода Opal и объемы прокачки газа по "Северному потоку". "Нафтогаз" аргументировал свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий комиссии.

"Решение Общего суда от 9 марта 2018 года — Нафтогаз Украины против Еврокомиссии, по ходатайству об аннулировании решения комиссии от 28 октября 2016 года о пересмотре условий освобождения трубопровода Opal от правил доступа третьих сторон и тарифного регулирования… Ходатайство отклоняется как неприемлемое", — говорится в документе.