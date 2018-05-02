Эксперт ждет возвращение стоимости акций «Русала» к досанкционному уровню

К 10.39 мск в среду акции «Русала» дорожали на 0,84% до 31,32 рубля (в начале дня бумаги компании максимально дорожали на 1,9% до 31,65 рубля), ГДР En+ растут на 6,52% (уже подскакивали в среду на 11% — до 434 рубля), префы группы «ГАЗ» — росли на 1,96%, ее обыкновенные акции — на 0,7%. При этом индекс Мосбиржи рос на 0,31%.

"Котировки бумаг «Русала» на Московской бирже могут вернуться к 34-35 рублям, причем, большая часть пути к этой цели уже пройдена", — прогнозирует аналитик

Министерство финансов США продлило срок, который отведен инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами Rusal, En+, Gaz, до 6 июня вместо планировавшегося срока 7 мая.

"Новость о продлении американским Минфином на месяц срока выхода из активов «Русала» и других компаний, близких к Дерипаске, безусловно, позитивна для бизнеса этих компаний. На этом фоне, мы положительно оцениваем перспективы бумаг, связанных с бизнесом Дерипаски. Часть из них в течение месяца могут полностью вернуться к уровням, предшествующим обвалу 6 и 9 апреля, после введения санкций, часть из них могут существенно отыграть потери", — комментирует Иосуб.

По его оценке, акции «ГАЗа» могут превысить 500 рублей, хотя вряд ли вернуться к «досанкционным» 550 рублям. Депозитарные расписки на En+ окажутся в диапазоне 550-600 рублей, но до прежних 700 рублей не дотянут, в частности, из-за роста курса доллара, добавляет он.