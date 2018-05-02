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Акции «Русала» выросли на сообщениях минфина США
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Акции «Русала» выросли на сообщениях минфина США 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Акции «Русала» в ходе торгов в среду утром умеренно растут, отыгрывая новости о продлении минфином США сроков исполнения решений по санкциям.
К 10.21 мск акции «Русала» дорожали на 0,6% — до 31,25 рубля, в начале дня бумаги компании максимально дорожали на 1,9% — до 31,65 рубля, передает РИА «Новости».
Министерство финансов США продлило срок, который отведен инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами Rusal, En+, Gaz, до 6 июня вместо планировавшегося срока 7 мая.
Тем временем акции Роснефти на торгах Московской биржи также выросли на 5% — до 402,31 рубля за бумагу на фоне сообщений о подготовке проведения обратного выкупа акций компании на общую сумму 2 млрд долларов.
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