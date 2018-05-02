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Акции «Роснефти» выросли на 5% после заявления о планах провести bayback
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Акции «Роснефти» выросли на 5% после заявления о планах провести bayback 

Rambler News Service 30 минут назад
Акции «Роснефти» на торгах Московской биржи выросли на 5% — до 402,31 рубля за бумагу, свидетельствуют данные биржи.
Рост акций компании произошел после того, как «Роснефть» объявила о планах провести программу обратного выкупа акций (bayback) на $2 млрд в 2018-2020 годах.
Накануне «Роснефть» заявила, что уже во втором квартале 2018 года проведет bayback. Программа будет реализовываться в среднесрочной перспективе и финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов, отметили в компании.
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