Среднесуточная добыча нефти в РФ в апреле составила 10,965 млн баррелей в день

МОСКВА , 2 мая /ПРАЙМ/. Среднесуточная добыча нефти в РФ в апреле 2018 года в годовом выражении снизилась на 0,3% — до 10,965 млн баррелей в сутки, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), которые приводит агентство Блумберг

В месячном выражении среднесуточная добыча нефти в РФ в апреле практически не изменилась, отмечает агентство.

Среднесуточный экспорт нефти из России в апреле вырос на 3,7% в месячном выражении и составил 5,575 миллиона баррелей в сутки.

Добыча природного газа в РФ, по данным ЦДУ ТЭК, в апреле выросла на 14% в годовом выражении — до 61,863 миллиарда кубометров.