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Среднесуточная добыча нефти в РФ в апреле составила 10,965 млн баррелей в день
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Среднесуточная добыча нефти в РФ в апреле составила 10,965 млн баррелей в день 

Прайм 31 минуту назад
МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Среднесуточная добыча нефти в РФ в апреле 2018 года в годовом выражении снизилась на 0,3% — до 10,965 млн баррелей в сутки, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), которые приводит агентство Блумберг.
В месячном выражении среднесуточная добыча нефти в РФ в апреле практически не изменилась, отмечает агентство.
Среднесуточный экспорт нефти из России в апреле вырос на 3,7% в месячном выражении и составил 5,575 миллиона баррелей в сутки.
Добыча природного газа в РФ, по данным ЦДУ ТЭК, в апреле выросла на 14% в годовом выражении — до 61,863 миллиарда кубометров.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, затем продлено до конца марта 2018 года, а затем — до конца 2018 года. При этом среднесуточная добыча нефти в РФ в октябре 2016 года составляла 11,247 миллиона баррелей в сутки.
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