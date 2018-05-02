АБИИ одобрил заявки на вступление от Кении и Папуа-Новой Гвинеи

ПЕКИН, 2 мая — РИА Новости . Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций одобрил заявки Кении Папуа-Новой Гвинеи на вступление в банк, таким образом общее количество членов банка увеличилось до 86 стран, говорится в сообщении АБИИ.

Папуа-Новая Гвинея была принята в качестве регионального члена, а Кения — нерегионального.

Два новых предполагаемых участника официально присоединятся к банку после завершения всех требуемых внутри своих стран процедур и внесения взноса.