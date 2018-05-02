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АБИИ одобрил заявки на вступление от Кении и Папуа-Новой Гвинеи
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АБИИ одобрил заявки на вступление от Кении и Папуа-Новой Гвинеи 

РИА Новости 59 минут назад
ПЕКИН, 2 мая — РИА Новости. Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций одобрил заявки Кении и Папуа-Новой Гвинеи на вступление в банк, таким образом общее количество членов банка увеличилось до 86 стран, говорится в сообщении АБИИ.
Папуа-Новая Гвинея была принята в качестве регионального члена, а Кения — нерегионального.
Два новых предполагаемых участника официально присоединятся к банку после завершения всех требуемых внутри своих стран процедур и внесения взноса.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) был создан в 2015 году для финансирования инфраструктурных проектов в АТР, объединяет 57 стран-участниц. Уставный капитал организации составляет 100 миллиардов долларов. Крупнейшие доли голосов в совете директоров банка получили Китай, Индия и Россия.
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