Устойчивый рост прибыли компаний, чьи акции котируются на Шанхайской фондовой бирже

Пекин, 2 мая / Синьхуа / — Устойчивый рост прибыли компаний, чьи акции котируются на фондовой бирже, был зарегистрирован в 2017 году. Об этом сообщила во вторник биржа.

Общая чистая прибыль 1417 компаний, которые опубликовали свои финансовые показатели за 2017 год к понедельнику, составила около 2,62 трлн юаней /413,7 млрд долл США /, увеличившись на 18,55 процента в годовом исчислении.

Совокупная сумма их доходов достигла 27,97 трлн юаней при увеличении на 14,46 процента.

Продолжали расти доходы и прибыль листинговых компаний, действующих в реальном секторе экономики страны. В сравнении с предыдущим годом оба показателя выросли на 16,32 и 39,8 процента соответственно. -0-