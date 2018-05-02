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Устойчивый рост прибыли компаний, чьи акции котируются на Шанхайской фондовой бирже
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Устойчивый рост прибыли компаний, чьи акции котируются на Шанхайской фондовой бирже 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Пекин, 2 мая /Синьхуа/ — Устойчивый рост прибыли компаний, чьи акции котируются на фондовой бирже, был зарегистрирован в 2017 году. Об этом сообщила во вторник биржа.
Общая чистая прибыль 1417 компаний, которые опубликовали свои финансовые показатели за 2017 год к понедельнику, составила около 2,62 трлн юаней /413,7 млрд долл США/, увеличившись на 18,55 процента в годовом исчислении.
Совокупная сумма их доходов достигла 27,97 трлн юаней при увеличении на 14,46 процента.
Продолжали расти доходы и прибыль листинговых компаний, действующих в реальном секторе экономики страны. В сравнении с предыдущим годом оба показателя выросли на 16,32 и 39,8 процента соответственно. -0-
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