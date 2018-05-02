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СМИ: Иран установил в апреле рекорд по экспорту нефти с начала реализации СВПД
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СМИ: Иран установил в апреле рекорд по экспорту нефти с начала реализации СВПД 

ТАСС 13 минут назад
ТАСС, 2 мая. Экспорт нефти Ираном составил в апреле 2,62 млн баррелей в сутки, что стало рекордом с начала реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому в январе 2016 года. Об этом сообщило во вторник агентство Shana.
По его данным, Национальная иранская нефтяная компания экспортировала в апреле в среднем в сутки 2,88 млн баррелей нефти и газового конденсата на европейские и азиатские рынки. 60% иранских нефтепродуктов были проданы Китаю, Индии, Южной Корее и Японии. Одни Китай и Индия в сутки импортировали около 1,4 млн баррелей.
Повышение экспорта, как отмечает агентство, связано с заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном выходе из сделки.
СВПД предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Он вступил в стадию реализации в январе 2016 года. Взамен Тегеран обязался ограничить и поставить под международный контроль свою ядерную деятельность.
12 января Трамп заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения, выработанные во время переговоров с европейскими странами.
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